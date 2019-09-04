Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился

Алматы. 4 сентября. КазТАГ – Доллар США подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился, сообщает Kurs.kz.

Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т388, а продажи – Т389,6.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 продают в среднем по Т388,4, а покупают по Т390,1.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т387, а продажи – Т390.

Официальный курс доллара США, установленный на среду Национальным банком Казахстана, составляет Т388,28.