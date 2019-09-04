Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Осадки ожидаются в среду почти во всех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 7-12 метров в секунду. Температура ночью +3+5, на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем +17+19.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +26+28.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +11+13, днем +24+26.

В Западно-Казахстанской области местами небольшой дождь с грозой, местами ожидается туман, ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. Днем +17+22, ночью +3+8.

В Акмолинской области тоже местами небольшой дождь с грозой, ночью и утром местами ожидается туман, ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Актюбинской области местами дождь, ночью и утром местами ожидается туман, на юге местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Костанайской области днем местами дождь с грозой, ночью местами небольшой дождь, ночью и утром местами ожидается туман, ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. Днем +11+16, ночью +2+7.

В Северо-Казахстанской области тоже днем местами дождь с грозой, ночью местами небольшой дождь, ночью и утром местами ожидается туман, ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. Днем +13+18, ночью +2+7.

В Восточно-Казахстанской области днем местами дождь с грозой, ночью и утром местами ожидается туман. Днем +22+27, ночью +2+7.

В Павлодарской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +16+21, ночью +4+9.

В Алматинской области днем в горных районах возможен дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, в отдельном районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +11+16.

В Жамбылской области днем местами дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Туркестанской области тоже днем местами дождь с грозой, также днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, пыльная буря, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +8+13.

В Кызылординской области местами дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, шквал, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Карагандинской области днем местами дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. Днем +13+18, ночью +1+6.

В Атырауской области днем местами небольшой дождь, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +19+24, ночью +10+15.

В Мангистауской области ночью местами небольшой дождь с грозой. Днем +20+25, ночью +10+15.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания уровней воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — отметили синоптики.