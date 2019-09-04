Алматы. 4 сентября. КазТАГ – Казахстан и Чехия совместно работают над выпуском модифицированного авиалайнера L-610, сообщает ТАСС.

«Минпромторг РФ рассчитывает получить сертификат типа на современную модификацию самолета L-610 в конце 2023 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. (…) Мантуров отметил, что проект предусматривает широкую международную кооперацию, где главными партнерами станут Казахстан и Чехия», — говорится в сообщении в четверг.

По словам главы российского минпромторга, речь идет «не о запуске производства этого самолета, а о создании нового регионального турбовинтового самолета на базе научно-технического задела программы L-610».

«Понадобится доработать технический облик с учетом появившихся новых технологий и возросших требований эксплуатантов», — уточнил Мантуров.

Он добавил, что в новом самолете увеличат максимальную взлетную массу и вместимость, дальность и продолжительность полета.

«При этом планируется сохранить уникальные взлетно-посадочные характеристики лайнера, разработанного в Чехословакии в 1980-е годы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на авиасалоне МАКС-2019 якутская авиакомпания «Полярные авиалинии» заказала у Уральского завода гражданской авиации 10 таких самолетов, которые предполагается поставить в 2023-2025 годах. Они призваны стать заменой самолетам Ан-24.

Let L-610 — двухмоторный турбовинтовой самолет для местных авиаперевозок разработки компании Let Kunovice. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами.