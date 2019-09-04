Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Одиночные пикеты против строительства Китаем 55 заводов в Казахстане проходят в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

На площадь перед столичным акиматом вышли несколько пикетчиков. Они заявили, что пикеты одиночные и их действия не связаны между собой.

«Пусть 55 заводов вернут Китаю», — гласят плакаты в руках пикетчиц Асии Каримовой и Зубайды Сейтахметовой, которые пришли в среду к столичному акимату.

Еще одна пикетчица держит в руках плакат с надписью «Мы вместе с Жанаозеном». Она не назвала свое имя.

Напомним, 2 сентября более 100 человек вышли на акцию протеста в Жанаозене с требованиями против строительства китайских предприятий на территории Мангистауской области. 3 сентября выступления в Жанаозене продолжились – на этот раз, число вышедших на акцию составило порядка 500 человек. С протестующими встретился аким Мангистауской области Серикбай Трумов, который выслушал требования жителей Жанаозена и заверил горожан, что на территории Казахстана не будут строить китайские предприятия.