Посредников между поставщиками из областей и торговыми сетями Алматы предлагает убрать НПП

Алматы. 4 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Посредников между поставщиками из областей и торговыми сетями Алматы предложил убрать глава президиума национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Тимур Кулибаев.

«По обеспечению продуктами питания города Алматы: 60% (населения – КазТАГ) Алматинской области проживает вокруг города Алматы. Но мы хотим вернуться к вопросу по созданию оптово-распределительных центров (ОРЦ) – это чтобы продукция из сельского хозяйства из Алматинской области, Жамбылской, возможно, Туркестанской, поступала в Алматы. Убрать посредников – для этого надо в областях наладить работу центров агрокомпетенций, чтобы наладить сбытовые кооперативы, и продукция из областей напрямую поступала в наши торговые сети», — сказал Кулибаев на V ежегодной конференции предпринимателей Алматы.

По его словам, ежегодно Алматы потребляет социально значимых товаров – продуктов питания: 330 тыс. тонн плодовоовощной продукции, 175 тыс. тонн мяса птицы, 270 тыс. тонн сыпучих – муки, риса, рожек, гречневой крупы, 196 тыс. тонн молочной продукции и около 500 млн штук яиц.

Почти две трети (60%) этих поставок – идут из регионов, еще 30% – собственное производство и 10% составляют импортные поставки.

Инфраструктуру поставок образуют ТОО «BN ORDA», которое осуществляет 88% поставок овощей и 80% поставок мяса. Для сдерживания цен на социально-значимые продукты питания контролируются 27 торговых объектов. В городе нет овощехранилищ и оптово-распределительных центров.

НПП «Атамекен» предлагает строительство оптово-распределительного центра в северо-восточной части города, на Кульджинском тракте.

Также палата предлагает разработку дорожной карты поставок из Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей.

Ведущие индустрии города, по словам главы президиума НПП, – торговля и услуги.

«В Алматы более 185 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которые формируют 40% валового регионального продукта (ВРП). Рост ВРП в 2018 году составил 3% (+Т744 млрд), поступления в бюджет за январь-май 2019 года выросли на 9% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года (+Т75 млрд). Оборот розничной торговли увеличился за январь-май на 5,5% (+Т565млрд), объем инвестиций – на 10% (+Т32 млрд)», — добавил Кулибаев.