В США поставили под сомнение проект будущего расширения «Тенгизшевройл» за $37 млрд

Алматы. 4 сентября. КазТАГ – Авторитетное американское издание The New York Times ставит под сомнение целесообразность проекта будущего расширения ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) за $37 млрд и возможность получить ожидаемую от этого прибыль.

«Операторы месторождения, возглавляемые американским гигантом Chevron, пренебрегают благоразумием в своей сфере деятельности широкомасштабным расширением месторождения, что, как они надеются, увеличит добычу почти на 50%, до редкой отметки в 1 млн барр/день. Они ожидают, что нефтяное месторождение будет эффективным в течение десятилетий. Но проект сложный, и мировой спрос на нефть снижается. Возникает вопрос увеличения рабочей силы и количества тяжелой техники: разумный ли это способ потратить $37 млн?» — говорится в публикации.

При этом отмечается, что Chevron одобрил проект в 2016 году, в довольно неподходящее время, когда мировой рынок был буквально залит нефтью, а отрасль все еще не оправилась от обвала цен, который начался в 2014 году.

По мнению издания, на реализацию проекта могут оказать влияние очень многие факторы.

«Все начинается с погоды. Лед на Каспии может помешать перевозить оборудование и тысячи рабочих будут сидеть без дела. Официальные лица заявили, что Chevron пока что повезло, и проект завершен более чем наполовину», — пишет газета.

Кроме того, отмечается необходимость поддерживать хорошие отношения с Россией.

«Для реализации проекта на Тенгизе также нужны хорошие отношения с Москвой, которая не забыла, что Казахстан был советской республикой до начала 1990-х годов. Россия нависает над своим соседом вдоль границы в 4200 миль, которую они разделяют, оборудование, направляющееся в Тенгиз, движется по российским водным путям, а сырая нефть с Тенгиза отправляется через российский порт на Черном море. Помогает российская компания «Лукойл», которая является партнером совместного предприятия, известного как «Тенгизшевройл»», — пишет издание.

Также отмечается возможное влияние внутриполитической ситуации на ход реализации проекта.

«В какой-то момент Казахстан может пересмотреть свои отношения с Chevron и ExxonMobil – другой американской компанией, участвующей в проекте по расширению. Chevron постарался сохранить хорошие отношения с правительственными чиновниками, но некоторые аналитики отмечают, что Казахстан переживает политический переходный период. Новое правительство, заявили аналитики, может решить, что условия его давнего соглашения слишком благоприятны для нефтяных компаний, и попытаться его переписать», — считает The New York Times.

Кроме того, издание отмечает, что существенную роль в успешности проекта может сыграть и экологический фактор.

«Проект на Тенгизе дорогой и сложный, но наибольший риск может представлять роль ископаемого топлива в изменении климата. Одна из простых причин заключается в том, что нефтяные месторождения размером с Тенгиз, которые, в том числе меньшее соседнее месторождение, по оценкам, содержат до 11 млрд барр извлекаемой нефти, являются редкими. Но добывать ее на Тенгизе, открытом еще советскими геологами в 1970-х годах, сложнее, чем на большинстве других месторождений. Добыча нефти там сопровождается выходом из-под земли потенциально смертельного газа, сероводорода. Короче говоря, вопрос в том, снизится ли спрос на нефть до того, как будет получена полная прибыль от расширения? Мировое потребление нефти растет, но изменение климата ускоряет переход к альтернативным видам энергии», — отмечает газета.

При этом также отмечается, что по мнению Carbon Tracker, некоммерческой группы, которая консультирует инвесторов по вопросам риска, маловероятно, что удастся получить прибыль в миллиарды долларов, которые Chevron тратит на Тенгизе.

Напомним, пятилетний проект будущего расширения ТШО рассчитан до 2022 года. По завершении этих работ добыча нефти, предположительно, увеличится на 12 млн тонн, достигнув 39 млн тонн.