Алматы. 4 сентября. КазТАГ – В Жанаозене сменили акима, передает корреспондент агентства.

«Акимом Жанаозена только что назначен Ибагаров Максат Онгарбаевич», — сообщил в среду МИА КазТАГ руководитель пресс-службы акима Мангистауской области Сама Сулеев.

Ибагаров до назначения на пост акима с 2008 года работал в системе АО «ОзенМунайГаз» — занимал руководящие должности, был председателем профсоюзной организации при компании, занимал пост генерального директора.

Ранее Жанаозен возглавлял Адильбек Даулбаев.

Напомним, 2 сентября более 100 человек вышли на акцию протеста в Жанаозене с требованиями против строительства китайских предприятий на территории Мангистауской области. 3 сентября выступления в Жанаозене продолжились – на этот раз, число вышедших на акцию составило порядка 500 человек. С протестующими встретился аким Мангистауской области Серикбай Трумов, который выслушал требования жителей Жанаозена и заверил горожан, что на территории Казахстана не будут строить китайские предприятия.