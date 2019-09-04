К вопросу о том, действительно ли для Казахстана важна наступательная активность в контексте самоутверждения на международной арене

Издание Asialyst опубликовало статью Жана Леви под названием «Le Kazakhstan : un discret géant de la diplomatie» — «Казахстан: скромный гигант дипломатии».

В предисловии к ней говорится так: «Казахстан, слишком уж часто игнорируемый западными державами, все же постепенно закрепляет за собой роль важного актора мировой дипломатии, разыгрывая, в частности, карту многосторонности (многовекторности). Шелковый путь, сирийский конфликт, борьба с терроризмом – вот те вопросы, в решение которых вовлекается эта страна. Казахстанские дипломаты, и в первую голову новый президент Токаев, проявляют недюжинную активность на международной арене».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Казахстан также призван стать краеугольным камнем «Нового шелкового пути», который, вероятно, станет стержневой основой ключевых торговых и политических коридоров XXI века.

Масштабная программа, призванная связать «фабрику мира» с Ближним Востоком, Африкой и Европой, была торжественно объявлена Си Цзиньпином в 2013 году в … Астане. Казахстан представляет собой обязательный элемент для будущих сухопутных маршрутов на Кавказ и Турцию, а объем сухопутных контейнерных перевозок между Китаем и Европой, на которые затрачивается в три раза меньше времени, чем на их морские аналоги, ежегодно удваивается».

Китайский лидер Си Цзиньпин впервые представил свою инициативу по прокладке Экономического пояса Шелкового пути 7 сентября 2013 года при своем выступлении в университете Назарбаева в Астане, где он тогда находился с официальным визитом. В скором же времени она стала приобретать конкретные очертания в виде все новых и новых планов и мероприятий, направленных на ее осуществление. Сейчас эта инициатива чаще всего называется The Belt and Road Initiative (BRI) или Инициатива «Пояс и Путь» и теперь уже ее реализация быстро набирает темпы.

Казахстан, чья ориентирующаяся главным образом на экспорт сырья экономика практически исчерпала возможности экстенсивного развития, более чем доволен тем, что перед ним вроде как открываются прежде нежданно-негаданные, а посему теперь совершенно новые головокружительные перспективы. Западные СМИ вновь и вновь обращают внимание на то, в какое же большое возбуждение приходит первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев относительно возможности «нового, высокоскоростного комбинированного транспортного маршрута», который соединит «не только Китай и Казахстан, но и также Россию и Европу, и даст доступ к странам Центральной Азии». Издание Business Insider называет это «еще одним признаком того, что экономический центр мира смещается к востоку».

Руководители Казахстана, чей бюджет на 2000 год был заложен в конце 1999 года на уровне $2 млрд. (300 млрд. тенге), и бюджет на 2020 год был утвержден совсем недавно на уровне свыше $32 млрд. (12,7 триллиона тенге) и чья экономика при нынешних относительно невысоких ценах на нефть обречена на многолетнюю стагнацию, воспринимают такие перспективы как манну небесную. Ведь расходная часть бюджета растет просто-таки стремительно. Так, к примеру, всего шесть лет назад она составляла более чем вдвое меньшую сумму – 6,03 триллиона тенге. В таких условиях для балансирования бюджета все чаще приходится прибегать к привлечению гарантированного трансферта из Национального (нефтяного) фонда. Так ведь недолго и опустошить отложенные запасы.

Развитие ситуации в таком ключе ничего хорошего казахскому истеблишменту не сулит. Американская аналитическая структура STRATFOR‎ в опубликованном в свое время исследовании под названием «Kazakhstan’s Faltering Economy» в этой связи обращала внимание на такую реальность: «За последние два десятилетия Назарбаев оставался у власти, используя доходы страны от энергоносителей для финансирования государственных расходов и поддержания баланса между кланами. Снижение мировых цен на нефть, следовательно, ставит под угрозу основной источник власти и влияния руководства».

Давняя военно-политическая и экономическая союзница Россия сама находится в не менее сложном положении и мало чем может помочь Казахстану. Вот и получается, что все свои надежды в условиях надвигающегося затяжного кризиса официальному Нур-Султану воленс-ноленс приходится связывать с Китаем. Прежде всего – со всеми теми его планами и мерами по восстановлению легендарного Шелкового пути. Одним словом, официальному Нур-Султану остается надеяться на заявленную и продвигаемую Китаем Инициативу «Пояс и Путь» и делать все от него зависящее для того, чтобы Казахстан в качестве транзитного государства как можно более удачно вписался в ее реализацию.

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