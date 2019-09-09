Дожди ожидаются в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в понедельник

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Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Дожди ожидаются временами в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в понедельник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура днем +14+16, ночью +6+8.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юз 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура днем +18+2, ночью +11+13.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 18 метров в секунду. Температура днем +18+2, ночью +11+13.

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