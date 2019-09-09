Нацбанк РК повысил базовую ставку до 9,25%

Алматы. 9 сентября. КазТАГ — Национальный банк (НБ) РК повысил базовую ставку до 9,25%, сообщает пресс-служба финрегулятора.

«Национальный банк Республики Казахстан принял решение о повышении базовой ставки на 25 б.п. до 9,25% годовых», — говорится в сообщении в понедельник.

Напомним, 15 июля Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9%.

По словам председателя Нацбанка РК Ерболата Досаева на брифинге в понедельник, «фактическая инфляция складывается выше ожиданий и по итогам августа составила 5,5%, проинфляционное давление возросло и подталкивает инфляцию к верхней границе целевого коридора на уровне 5,7-5,8% к концу 2019 года».

«Экономический рост сложился за 7 мес. 2019 года выше прогноза Национального банка на уровне 4,2%, что создает проинфляционное давление в экономике», — сказал он.

Основной фактор инфляции – расширяющийся внутренний спрос.

По его словам, внешний сектор будет оказывать негативное влияние на внутренние цены. Цены на нефть снижаются. С начала года средний уровень цен составил $65/барр. Индекс продовольственных цен ФАО с начала года вырос на 5,1%.

«Текущие кредитно-денежные условия оцениваются как нейтральные», — сказал Досаев.

Досаев добавил, что базовая ставка остается основным инструментом политики Нацбанка РК.

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 28 октября 2019 года в 17.00 по времени Нур-Султана.