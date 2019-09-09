Серия пикетов против судебных решений и действий акимата состоялась в Нур-Султане

Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Серия пикетов против судебных решений и действий акимата состоялась в центре Нур-Султана.

Сразу несколько одиночных пикетов против судебных решений и действий акимата состоялось сегодня у Дома министерств в Нур-Султане.

Участники пикетов выражали недовольство действиями судей и сотрудников акимата, которые они посчитали незаконными и нарушающими их права.

В частности, участники акции заявляли о неправомочности проведения экспертизы, халатному отношению к обеспечению сохранности процессуальных документов по гражданскому делу, принятия судом решения на основании не рассматривавшихся в ходе судебного следствия доказательств по трудовому спору и др.

Кроме того, одна из участниц пикета сообщила о нарушении акиматом Нур-Султана своих имущественных прав – незаконном изъятии принадлежащего ей помещения и передачи его в коммунальную собственность.

Пикеты прошли мирно. Полиция проведению акции не препятствовала.