Апелляцию по УДО Джакишева рассматривают без его участия в суде Усть-Каменогорска

Усть-Каменогорск. 10 сентября. КазТАГ – Апелляционную жалобу по делу об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего руководителя АО «НАК «Казатомпром» Мухтара Джакишева рассматривали без его участия в Восточно-Казахстанском областном суде Усть-Каменогорска, передает корреспондент агентства.

«Он должен сам участвовать. Он готовился. Решается его судьба», — сказал адвокат Джакишева Нурлан Бейсекеев во вторник в ходе рассмотрения апелляции.

Адвокат указал на то, что прямая видеосвязь с Джакишевым тоже не обеспечена. Также он просил отложить рассмотрение дела, пока не будет обеспечено участие экс-главы «Казатомпрома».

Судья Мирхат Курманов в удовлетворении ходатайства отказал.

«Откладывать нет необходимости. Связь не скоро восстановится. Связи нет. В колонии только спутниковая связь», — заявил Курманов.

Сейчас в суде объявлен перерыв на полчаса.

Часть пришедших поддержать Джакишева не запустили в зал суда, заявив, что в зале нет мест. В настоящий момент все собравшиеся скандируют «Большой зал», «Пусть суд пройдет с участием народа», «Суд должен быть открытым» и «Свободу!».

Ранее сообщалось, что десятки десятки людей пришли с плакатами поддержать Джакишева к зданию суда в Усть-Каменогорске. Акции в поддержку осужденного экс-главы «Казатомпрома» прошли и в других городах Казахстана, в том числе в Нур-Султане и Алматы.

Как сообщало 6 сентября МИА КазТАГ, рассмотрение апелляции по УДО Джакишева в Усть-Каменогорске перенесли на 10 сентября из-за тестирования судьи.

Напомним, 12 марта 2010 года суд признал бывшего руководителя АО «НАК «Казатомпром» Мухтара Джакишева виновным в коррупции и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Несмотря на ходатайства экс-главы нацкомпании и его адвокатов о проведении процесса в открытом режиме, суд счел необходимым рассмотрение уголовного дела проводить за «закрытыми дверями».

18 сентября 2018 года сообщалось, что мать Мухтара Джакишева Раиса Джакишева умерла после того, как некоторое время находилась в критически тяжелом состоянии. До этого казахстанские правозащитники и гражданские активисты призывали представителей комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел (МВД) РК отпустить ненадолго Джакишева, чтобы он смог проведать мать, пока она жива, однако 17 сентября в комитете, отвечая на вопрос корреспондента МИА «КазТАГ», сообщили, что экс-главе «Казатомпрома» не разрешат покинуть исправительное учреждение. В итоге в КУИС МВД РК отказались отпустить Джакишева на похороны матери.

Отметим, что 29 ноября 2018 года Джакишев тоже просил отпустить его условно-досрочно, но получил отказ.

24 июля 2019 года в Семее суд рассматривал ходатайство Джакишева об условно-досрочном освобождении (УДО). Представитель колонии и врач поддержали ходатайство об УДО Джакишева, а прокурор попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства. Сам экс-глава «Казатомпрома» впервые за последние 10 лет публично выступил в суде: он указал на нарушения, допущенные в ходе главного судебного разбирательства по его делу, и призвал суд быть правдивым. Однако судья Ермек Шымыров отказал в УДО. По утверждению судьи, у него нет достаточных оснований для удовлетворения ходатайства. По его словам, Джакишев не возместил ущерб, также он заявил, что за последние три года осужденный получил лишь одно поощрение. Решение суда возмутило сторонников Джакишева, которые назвали судью «убийцей», а его вердикт – «позором».