Прием заявок в президентский молодежный кадровый резерв стартовал в Казахстане

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Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ – Прием заявок в президентский молодежный кадровый резерв стартовал в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«Стартовал прием заявок на участие в отборе в президентский молодежный кадровый резерв. Для приема документов участников запущена автоматизированная онлайн – платформа сбора документов. Онлайн-платформа имеет интуитивный интерфейс и удобна в использовании. На главной странице сайта кандидат может ознакомиться с данными о процессе отбора в президентский молодежный кадровый резерв в виде инфографики: как и кто может принять участие, каковы сроки и этапы отбора», — говорится в сообщении во вторник.

Как заверили в МЦРИАП, «процедура регистрации максимально упрощена».

«Кандидату необходимо указать свои личные данные, такие как ФИО, ИИН, предпочтительный язык для прохождения этапов отбора и, самое главное, действующий электронный адрес и мобильный телефон. Также важно ознакомиться и принять согласие на хранение и обработку данных и пользовательское соглашение, отметив соответствующие чек-боксы. Не приняв данные требования, кандидат не может принять участие в президентском молодежном кадровом резерве», — сказано в сообщении.

Для участия в отборе в президентский молодежный кадровый резерв кандидатам необходимо зарегистрироваться на сайте PKRezerv.kz.

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