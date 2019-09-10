Алматы. 10 сентября. КазТАГ — Один из участков улицы Толе би перекроют на ночь в Алматы, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети» (АТС).

«11 сентября с 22.00 до 12 сентября 06.00 будет закрыто движение автотранспорта по северной стороне улицы Толе би в районе пересечения с улицей Розыбакиева», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В АТС отметили, что временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.