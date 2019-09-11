АБР одобрил заем почти в $250 млн «Казводхозу» под гарантию правительства Казахстана

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Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем почти в $250 млн РГП «Казводхозу» под гарантию правительства Казахстана, сообщает пресс-служба финансового института.

«АБР одобрил заем, эквивалентный $249,8 млн в местной валюте (тенге), РГП «Казводхоз» в целях содействия в восстановлении и улучшении ирригационных сетей, обслуживающих 171 000 га земли в четырех областях Казахстана. Заем под гарантию правительства Казахстана повысит производительность сельского хозяйства в стране и будет способствовать диверсификации сельскохозяйственной продукции из традиционных низкотоварных культур в высокотоварные культуры», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как уточнили в фининституте, реализация проекта будет осуществляться в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Жамбылской областях.

«Сельское хозяйство является важной частью казахстанской экономики, в которой занято 18% экономически активного населения, при этом его доля в ВВП страны составляет 4,4%. Однако вклад сектора в экономику страны снижается. Обеспечение надежного водоснабжения для орошения поможет реализовать потенциал сельскохозяйственного сектора для его дальнейшего вклада в рост и развитие страны», — сказал главный специалист АБР по водным ресурсам Центральной и Западной Азии Яожоу Жоу.

Отмечается, что в рамках проекта планируется восстановить и улучшить около 245 ирригационных схем в четырех областях, «что включает в себя опреснение, повторное разделение и ремонт поврежденных участков линейных каналов».

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«Общая протяженность новых бетонированных каналов составит около 1064 км, между тем будет улучшено 1976 км грунтовых каналов. Другие инфраструктурные работы включают в себя строительство и реконструкцию около 4185 гидротехнических сооружений, включая водомерные устройства; благоустройство 358 км дренажных коллекторов; создание системы капельного орошения площадью 9300 га в Жамбылской области; и установку 24 систем диспетчерского контроля и сбора данных во всех областях проекта», — сказано в сообщении.

Помимо работы по развитию потенциала, проект также будет пилотировать систему мониторинга воды и производительности сельского хозяйства с использованием технологии дистанционного зондирования в определенных ирригационных системах.

«Проект поможет улучшить потенциал «Казводхоза» в области тарифного планирования и финансовой устойчивости, а также расширить консультационные услуги для фермеров по вопросам управления водными ресурсами в хозяйствах и выбора культур. Общая стоимость проекта эквивалентна $320,88 млн, «Казводхоз» в свою очередь предоставляет финансирование в размере $71,08 млн. Ожидается, что проект будет завершен в середине 2025 года», — уточнили в АБР.

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