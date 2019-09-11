В августе тенге был стабильным к евро и доллару и укрепился к рублю и юаню – KASE

Алматы. 11 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В августе тенге был стабильным к евро и доллару и укрепился к рублю и юаню, заявил заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) Андрей Цалюк.

«В августе тенге был стабильным к евро и доллару и ослабел только на 0,3% и 0,8%, соответственно. А укрепился тенге к рублю и юаню – на 3,8% и 3,1%, соответственно, в основном, потому что эти валюты падали», — сказал Цалюк, выступая на брифинге биржи в среду в Алматы.

В сентябре, по его словам, цены на нефть помогают тенге и «мы ощущаем укрепление нашей валюты».

Объем торгов на рынке иностранных валют, по его данным, сложился на уровне Т996,1 млрд, что ниже показателя предыдущего месяца на 5,2%.

Здесь, конечно, сказывается период отпусков и то, что люди уже не так активно конвертируют валюту потому, что фактически закупки билетов и путевок остались позади, полагает эксперт.

«Россия сильно реагирует на нефть, которая в августе была очень волатильна. Ну и антироссийская риторика (повлияла – КазТАГ). А с Китаем – понятно, в результате торговых войн юань начинает слабеть», — пояснил Цалюк

Среднедневной объем торгов составил Т47,4 млрд, среднедневное количество сделок – 383, средний объем одной сделки – Т123,7 млн, резюмировал замглавы биржи.