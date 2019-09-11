Назвать улицу в Нур-Султане и установить памятник Джучи-хану предложили в мажилисе

Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Назвать улицу в Нур-Султане и установить памятник Джучи-хану предложил депутат мажилиса Бакытбек Смагул.

«В рамках празднования 750-летия Золотой Орды (предлагаю – КазТАГ) присвоить имя Джучи-хана одной из улиц нашей столицы и установить на этой улице памятник ему. Я считаю, что это возвысит наш национальный дух и продемонстрирует государственность не только нашим гражданам, но и каждому гостю столицы», — сказал Смагул в депутатском запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина в среду.

При этом он подчеркнул, что улус Джучи и Золотая Орда сыграли решающую роль в становлении казахской нации, все казахские ханы – потомки Джучи-хана и «уважительное отношение к нему – наш священный долг».

Также в рамках празднования 750-летия Золотой Орды депутат предложил построить величественный памятник близ мавзолея Джучи-хана, расположенного на территории Карагандинской области, проведение реставрационных и консервационных работ на самом мавзолее.

«Исторический комплекс старшего сына Чингис-хана станет привлекательным туристическим местом не только для стран Востока, но и заинтересует путешественников и исследователей со всего мира. В качестве памятника XIII века и единственного следа на планете, оставшегося от династии Чингис-хана, – рассмотреть возможность включения мавзолея Джучи-хана в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Оказание почестей Джучи-хану – открыть путь для вдохновения великих истоков национального духа», – резюмировал Смагул.

Напомним, ранее о воздании почестей Джучи-хану в рамках празднования 750-летия Золотой орды высказался президент Касым-Жомарт Токаев.

«Мы обязательно должны оказать почести основателю Золотой Орды Джучи-хану. Очень важная миссия: обратить внимание всего мира на такую историческую персону и сделать его мавзолей объектом культурного туризма», — сказал глава государства.