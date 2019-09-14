Алматы. 14 сентября. КазТАГ — Жители пригорода Уральска жалуются на дым от круглосуточно тлеющей свалки, сообщает «Уральская неделя».

«В Зачаганске построили новые жилые дома, детские сады и школы. Но людям, которые здесь живут, нечем дышать. И это повторяется который год. Мы требуем закрыть полигон и перестать травить людей», — заявила местная жительница Айганым Утеляева.

По данным издания, под дымовую завесу попадают жители поселков Деркул, Зачаганск и окраин областного центра.

«Там нет открытого огня, происходит тление. Если дым дует в сторону Уральска, поступают жалобы от жителей. Сейчас на месте работают бульдозеры и экскаватор, они производят рекультивацию», — заявляют в управлении по чрезвычайным ситуациям (УЧС) Уральска.

Площадь полигона составляет порядка 30 гектаров, но городская свалка уже исчерпала свой ресурс, говорится в сообщении.

«Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование для строительства нового полигона. Он будет расположен в семи километрах от старого», — заверил глава Уральска Абат Шыныбеков.

Аким города отметил, что сейчас срок службы старого полигона продлили до 2025 года. Но он пообещали начать строительство новой городской свалки уже в 2020 году.