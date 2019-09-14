Осужденный за кражу зеркал у Баландина вновь задержан по подозрению в воровстве в Алматы

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Айдос Валиев, осужденный за кражу зеркал с автомобиля казахстанского олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина, вновь задержан по подозрению в воровстве в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

««В поле зрения оперативников гражданин Валиев А. попал несколько дней назад при проведении оперативных и специальных мероприятий. На его счету, как минимум, 10 доказанных эпизодов краж автомобильных зеркал. Одно из этих преступлений подозреваемый совершил 27 августа на пересечении улиц Сатпаева и Валиханова, где путем свободного доступа он с автомашины Range Rover снял два зеркала. Сейчас гражданин Валиев задержан и водворен в изолятор временного содержания», — сообщил в субботу начальник ДП Алматы Серик Кудебаев.

12 августа Валиев был приговорен к четырем годам ограничения свободы за кражу боковых зеркал у олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина. Преступник был освобожден из зала суда.

«Как показало время, гражданин Валиев А.Б. на путь исправления не встал. В настоящее время проводится ряд комплексных оперативно-следственных мероприятий, по результатам чего на данном этапе расследования доказана причастность задержанного к более 10 эпизодам краж боковых зеркал по Медеускому и Бостандыкскому районам Алматы. Следствие продолжается», — прокомментировал Кудебаев.