Атамкулов назначен главой МИИР РК

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ — Бейбут Атамкулов назначен министром индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Атамкулова Бейбута Бакировича министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, освободив от должности министра иностранных дел Республики Казахстан», — говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Напомним, Атамкулов на этом посту сменил Романа Скляра, занимавшего должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК с февраля 2019 года, а ныне назначенного заместителем премьер-министра РК.

Бейбут Атамкулов был назначен министром иностранных дел РК в декабре 2018 года и переназначен на эту должность в феврале 2019 года.