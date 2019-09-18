Тлеуберди сменил Атамкулова на посту главы МИД РК

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Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ — Мухтар Тлеуберди сменил Бейбута Атамкулова на посту министра иностранных дел РК, сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Тлеуберди Мухтара Бескенулы министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Напомним, на этом посту Тлеуберди сменил Бейбута Атамкулова, занимавшего должность министра иностранных дел РК с декабря 2018 года и переназначенного на эту должность в феврале 2019 года. Ныне Атамкулов назначен министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

Мухтар Тлеуберди был назначен первым заместителем министра иностранных дел РК в марте 2016 года.

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