Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ — Ерлан Кошанов назначен руководителем администрации президента РК, сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Кошанова Ерлана Жакановича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Карагандинской области», — говорится в указе, опубликованном в Акорде в среду.

Напомним, на этом посту Кошанов сменил Крымбека Кушербаева, занимавшего должность руководителя администрации президента РК с июня 2019 года, а ныне назначенного государственным секретарем РК.

Ерлан Кошанов был назначен акимом Карагандинской области в марте 2017 года, в июне 2019 года полномочия были продлены.