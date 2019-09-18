Кушербаев сменил Тажина на должности госсекретаря РК

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Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ — Крымбек Кушербаев сменил Марата Тажина на должности государственного секретаря РК, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Тажин Марат Муханбетказиевич освобожден от должности государственного секретаря Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении Акорды в среду.

Другим указом Токаев на должность госсекретаря РК назначил Крымбека Кушербаева.

«Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан», — говорится в указе.

Напомним, Марат Тажин был назначен государственным секретарем РК в марте 2019 года.

Токаеву сидеть на берегу ещё долго… Токаеву сидеть на берегу ещё долго…
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Крымбек Кушербаев был руководителем администрации президента РК с июня 2019 года.

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