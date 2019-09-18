Кулибаев переизбран на должность президента НОК РК

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Тимур Кулибаев переизбран на должность президента Национального олимпийского комитета (НОК) РК, сообщает пресс-служба организации.

«18 сентября состоялось заседание генеральной ассамблеи НОК Казахстана, членами которого являются президенты всех национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта. Согласно итогам голосования, президент НОК Казахстана Тимур Кулибаев, впервые избранный на эту должность в 2015 году, был переизбран членами генеральной ассамблеи главного олимпийского ведомства страны еще на четыре года», — говорится в сообщении в среду.

Переизбранный президент НОК РК отметил, что «тесное взаимодействие на всех уровнях стало ключом к прогрессу».

«Я хотел бы поблагодарить каждого – от начальника команды по олимпийскому виду спорта до спортивного врача, от генерального секретаря федерации до менеджера, ответственного за раздачу спортивной экипировки, а также каждого спортсмена, родителя и тренера атлетов. Все достижения являются нашими общими победами», — сказал Кулибаев.

Напомним, Тимур Кулибаев был избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) РК в сентябре 2015 года.