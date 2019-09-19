Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 19 сентября. КазТАГ – Доллар США в четверг относительно данных за среду подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,1, а продажи – Т387,4.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т386,2, а продают по Т387,8.

В Шымкенте в пунктах обмена валют средняя цена покупки $1 составляет Т386,5, а продажи – Т387,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на четверг, составляет Т386,77.

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