Нур-Султан. 19 сентября. КазТАГ — Погода без осадков ожидается в четверг лишь в центре и на востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами дожди с грозами, на северо-западе местами сильные, на юге, юго-востоке, юго-западе, центре и востоке РК – погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, град», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12, днем порывы 15 м/с. Температура днем +26+28, ночью +13+15.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +28+30, ночью +13+15.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура днем +31+33, ночью +13+15.

В Актюбинской области днем местами ожидается небольшой дождь, ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, в отдельных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +10+15.

В Костанайской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, град, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. Днем +15+20, ночью +7+12.

В Акмолинской области ночью местами ожидается небольшой дождь, ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23-28 м/с. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, местами с грозой, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23-28 м/с, местами – шквал, град. Днем +17+22, ночью +9+14.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, усиление ветра на большей части 15-20, местами 23-28 м/с, в отдельных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +12+17, ночью +7+12.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами – туман, в отдельных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами – туман, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +13+18.

В Атырауской области местами ожидаются дождь, усиление ветра 15-20 м/с, в отдельных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +15+20.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +26+31, ночью +11+13.

В Павлодарской области местами ожидается небольшой дождь, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +13+18.

В Мангистауской области местами – туман. Днем +23+28, ночью +15+20.

В Туркестанской области ночью местами ожидается небольшой дождь, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +13+18.

«В ближайшие сутки на большинстве рек юга, юго-востока и востока республики будет наблюдаться колебание водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.