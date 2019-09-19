Алматы. 19 сентября. КазТАГ — Насиловавшего неоднократно 13-летнюю приемную дочь мужчину осудили в Атырауской области, сообщает пресс-служба Атырауского областного суда.

«Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Атырауской области рассмотрено уголовное дело по части 4 статьи 120 (изнасилование – КазТАГ) УК РК. (…) Приговором суда осужденный признан виновным по части 4 статьи 120 УК РК, и приговорен к 15 годам лишению свободы», — говорится в сообщении пресс-службы специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

Как установлено в суде, осужденный в течении семи месяцев насиловал свою несовершеннолетнюю дочь.

«Выяснилось, что осужденный и мать потерпевшей состоят в законном браке и 13-летняя потерпевшая является ребенком от первого брака жены. Осужденный в законном порядке дал ей свою фамилию и признал своим ребенком, а от совместного брака они имеют еще двоих дочерей. Осужденный, пользуясь отсутствием жены, применял действия сексуального характера в отношении своей приемной дочери. Потерпевшая никому не говорила о поступках отца, так как боялась его. Обо всем стало известно когда дочь забеременела, мать немедленно обратилась в полицию», — рассказали в суде.

Отмечается, что приговор суда вступил в законную силу.