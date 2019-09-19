Нур-Султан. 19 сентября. КазТАГ — Авиарейс между Таразом и Нур-Султаном планирует запустить FlyArystan с 3 октября, сообщает пресс-служба лоукостера.

«FlyArystan (…) объявляет о старте продаж билетов по направлению Тараз – Нур-Султан – Тараз. Ежедневные рейсы будут выполняться с 3 октября 2019 года на (…) 180 местных самолетах Airbus A320. Продолжительность рейса между южным и главным городами Казахстана составит менее полутора часа, в то время как стоимость билетов начинается от Т6999 за билет в один конец, включая сборы аэропорта», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Во FlyArystan напомнили, что впервые самолеты лоукостера отправились из Алматы в Тараз 1 мая текущего года и менее чем за 5 месяцев успели перевезти более 46 тыс. пассажиров.

«90% билетов были проданы по стоимости менее Т10 тыс., а около половины были реализованы по цене менее чем за Т5 тыс.» — отмечается в сообщении.