Нур-Султан. 19 сентября. КазТАГ – Женис Касымбек назначен акимом Карагандинской области, сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Касымбека Жениса Махмудулы акимом Карагандинской области, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева в четверг.

Касымбек был вице-премьером с февраля 2019 года, до этого он с декабря 2018 года занимал пост министра индустрии и инфраструктурного развития, а еще раньше – с июня 2016 года по декабрь 2018 года возглавлял министерство по инвестициям и развитию.