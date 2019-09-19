Аблязов допущен к партстроительству 19.09.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 340 0 Пётр Своик: Кто инвестор, того и страна, а политика – опять не о том… Похожие материалы: Около 2 млн тонн угля ежегодно договорился экспортировать Казахстан через Ляньюньган Казахстанско-китайские отношения вступили в новый исторический период Токаев выразил благодарность Китаю за поддержку инициатив Казахстана Мы заинтересованы в создании совместных предприятий с китайскими компаниями – Токаев «Вечное или долгосрочное? О каком партнерстве договорились в Пекине». «Готовы ли казахстанцы к «разгулу демократии»?». «Ертысбаев VS Аблязов: публичные дебаты возвращаются в казахстанскую политику». «Возвращение Абдрахимова дело рук «коллективного божко»