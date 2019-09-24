Курс доллара снизился в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 24 сентября. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за понедельник во вторник снизился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т385,5, а продажи – Т386,9.

В Алматы $1 в обменных пунктах покупают в среднем по Т385,8, а продают по Т387,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т386,5, а продажи – Т387.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т385,96.