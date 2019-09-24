Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части территории Казахстана во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут ночью осадки (дождь, мокрый снег) днем дожди, местами гроза, туман, на севере возможен град. Местами ветер, очень сильный порывистый ветер сохранится в северных регионах Казахстана», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Температура днем +11+13, ночью +8+10.

В Алматы переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +12+14.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +24+26, ночью +9+11.

В Акмолинской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью – дождь, местами с грозой, ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28, порывы 30 метров в секунду и более, местами возможен град. Днем +8+13, ночью +2+7.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью – осадки, местами с грозой, ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28, порывы 30 метров в секунду и более, местами возможен град, ночью местами ожидаются заморозки -1-3. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Павлодарской области местами ожидается небольшой дождь, ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28, порывы 30 метров в секунду и более. Днем +15+20, ночью +7+12.

В Костанайской области днем местами ожидается дождь, ночью местами – осадки, ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, ночью местами ожидаются заморозки -1-3. Днем +5+10, ночью +1+6.

В Актюбинской области ночью местами ожидаются небольшие осадки, местами – усиление ветра 15 метров в секунду, ночью и утром – туман, ночью местами ожидаются заморозки -1-3. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +12+17.

В Карагандинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +12+17, ночью +2+7.

В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветер 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +2+7.

В Жамбылской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидается туман, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами ожидаются заморозки -1-3, в отдельном районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +9+14, ночью +1+6 (-2).

В Атырауской области ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются туман, ночью усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Алматинской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, при грозе ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +11+16.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Туркестанской области днем в горах и предгорьях кратковременный дождь с грозой, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +7+12.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будет наблюдаться колебание водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — отметили синоптики.