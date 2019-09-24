Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – «Нездоровой конкуренцией» со стороны интернет-телевидения озаботились власти Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В закон Республики Казахстан от 18 января 2012 года «О телерадиовещании» (…) дополнить статьей 38-1 следующего содержания: «Статья 38-1. Телерадиовещание с использованием сетей телекоммуникаций (интернет-телерадиовещание). 1. Телерадиовещание в сети телекоммуникаций представляет собой систему распространения теле-, радиоканалов с использованием средств телекоммуникаций и линий связи, обеспечивающих передачу сообщений телекоммуникаций. 2. Распространение теле-, радиоканалов в сетях телекоммуникаций осуществляется на основании лицензии для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов», — говорится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации».

В обосновании к дополнению указано, что в рамках закона РК от 28 декабря 2017 года №128-VІ ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций» было введено понятие «сеть телекоммуникаций», «кроме того указанное понятие точечно включено в определения закона «О телерадиовещании».

«Вместе с тем, на сегодняшний день на рынке телерадиовещания Казахстана существует проблема, связанная с деятельностью IPTV и ОТТ-сервисов, которые создают нездоровую конкуренцию отечественным спутниковым и кабельным операторам телерадиовещания, и причиняют ущерб правообладателям. Также ОТТ-сервисами распространяются иностранные телеканалы, которые не прошли процедуру учета на территории РК в порядке, определенном законодательством. Глава 5 закона РК «О телерадиовещании» «Виды телерадиовещания», предусматривает следующие виды телерадиовещания: аналоговое эфирное телерадиовещание, цифровое эфирное телерадиовещание, спутниковое телерадиовещание, кабельное телерадиовещание, однако не предусматривает телерадиовещания с использованием сетей телекоммуникаций как отдельного вида телерадиовещания», — сказано в обосновании к поправкам.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 27 сентября.