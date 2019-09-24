Лидер «Хезболлы»: Саудовской Аравии не следует идти на риск вооруженного столкновения с Ираном

Ситуация вокруг региона Персидского залива продолжает накаляться

Газета Le Figaro опубликовала статью под названием «Londres pense que l’Iran est responsable de l’attaque en en Arabie saoudite» — «Лондон считает, что Иран несет ответственность за атаки в Саудовской Аравии».

В ней говорится так: «Британский премьер-министр Борис Джонсон обвинил Иран в том, что он стоит за атаками на два нефтяных объекта в Саудовской Аравии. Такое заявление он сделал перед журналистами, которые сопровождают его в ходе поездки в Нью-Йорк, где он должен встретиться с иранским президентом Хасаном Рухани. Соединенные Штаты и Саудовская Аравия уже обвинили Иран в нападении, которое привело двукратному сокращению суточной добычи нефти саудовской компанией Aramco. Йеменские повстанцы-хуситы, связанные с Ираном, взяли на себя ответственность за эту акцию.

«Великобритания приписывает Ирану весьма высокую степень вероятной ответственности за атаки на нефтяные объекты Aramco. Мы действительно считаем вполне возможным то, что Иран на самом деле является ответственным за них», — сказал британский премьер-министр журналистам, сопровождающим его на борту самолета в ходе полета через океан в Нью-Йорк, куда он отправился с целью принять участие в работе очередной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Мы собираемся работать с нашими американскими друзьями и нашими европейскими друзьями, чтобы выработать ответ, который призван снять напряженность в регионе Персидского залива», — добавил Борис Джонсон».

Такое высказывание как бы звучит в унисон со сделанным несколько ранее заявлением официального Эр-Рияда. В пятницу министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на пресс-конференции сообщил журналистам о том, что сейчас руководство страны проводит консультации со своими союзниками, рассматривая возможные варианты ответа на нападение.

То есть выходит, что обсуждение плана ответных действий осуществляется, с одной стороны, в рамках НАТО, а с другой – между Эр-Риядом и североатлантическим альянсом.

Иран, со своей стороны, тоже не отмалчивается. Ранее командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявлял, что все военные базы и корабли США, расположенные в радиусе двух тысяч километров от территории Ирана, находятся в пределах зоны досягаемости иранских ракет.

«Мы готовы ударить по этим целям в случае реакции [на инцидент в Саудовской Аравии] со стороны США», — заявил генерал.

Газета Times of Israel опубликовала материал под названием «Nasrallah : l’Iran « détruira » l’Arabie saoudite en cas d’attaque» — «Насралла: Иран «уничтожит» Саудовскую Аравию в случае атаки».

Хасан Насралла. (AP Photo/Hussein Malla)

В нем излагается следующее: «В пятницу лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла предупредил Саудовскую Аравию о том, что Иран уничтожит ее, если она развяжет войну в регионе.

«Вам не следует идти на риск вооруженного столкновения с Ираном», — заявил глава этой террористической группировки в ходе своего выступления, показанного ливанским телеканалом «Аль-Манар». – Он уничтожит вас. Ваши дома сделаны из стекла, и ваша экономика столь же хрупка».

В четверг иранский министр иностранных дел предупредил, что любое нападение на его страну в ответ на дроновую атаку и ракетный удар по объектам нефтяной промышленности Саудовской Аравии приведет к «тотальной войне» и подстегнет напряженность в регионе Персидского залива.

Командующий Корпусом стражей Исламской революции, представляющим собой иранскую идеологическую армию, предупредил в субботу о том, что страна, которая нападет на Исламскую Республику Иран, добьется превращения своей территории в «главное поле битвы» в ходе военного конфликта.

«Тот, кто желает, чтобы его земля стала главным полем битвы, пусть действует», — сказал генерал-майор Хоссейн Салами на пресс-конференции в Тегеране.

«Мы никогда не допустим перенесения боевых действий на территорию Ирана», — добавил он».

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