Доллар подорожал в обменниках Алматы и Шымкента, в Нур-Султане курс не изменился

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Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Курс доллара США в среду относительно данных за вторник повысился в пунктах обмена валют Алматы и Шымкента, в Нур-Султане курс не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т385,6, а продажи – Т386,9.

В Алматы $1 в обменных пунктах покупают в среднем по Т386,5, а продают по Т388,1.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т386,6, а продажи – Т387,3.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на среду, составляет Т386,44.

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