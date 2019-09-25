Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ — Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на большей части территории Казахстана в среду, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут ночью осадки (дождь, мокрый снег) днем дожди, местами ветер, туман, на юго-востоке – гроза», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер юго-западный, западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура ночью днем +10+12, 0+2, на поверхности почвы -1-3.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +24+26, ночью +12+14.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура днем +27+29, ночью +10+12.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается дождь, ночью местами – осадки, ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с, ночью местами – туман, ночью местами ожидается -1-3. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Акмолинской области днем местами ожидается небольшой дождь, ночью местами – небольшие осадки, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман, ночью местами ожидается -1-3. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Костанайской области ночью местами ожидается небольшой дождь, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман, ночью местами ожидается -1-3. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Карагандинской области ночью местами ожидается небольшой дождь, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман, ночью местами ожидается -1-3, на юге и юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +10+15, ночью +1+6.

В Алматинской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, при грозе местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +23+28, ночью +9+14.

В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +7+12.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Жамбылской области местами ожидается туман, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами ожидается -1-3, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Актюбинской области днем местами ожидается небольшой дождь, местами ожидается туман, ночью местами ожидается -1-3. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Павлодарской области местами ожидается туман, ночью местами ожидается -1-3. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Атырауской области ночью местами ожидаются небольшой дождь, -1-3. Днем +13+18, ночью +4+9.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +8+13.

В Мангистауской области днем местами ожидается небольшой дождь. Днем +18+23, ночью +10+15.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будет наблюдаться колебание водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.