Ряд встреч провел Токаев на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ — Ряд встреч провел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях генеральной ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба главы государства.

«На полях 74-й сессии генеральной ассамблеи ООН Токаев провел встречу с президентом Швейцарии Ули Маурером. Главы государств рассмотрели широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня. В ходе беседы Токаев отметил высокий уровень казахстанско-швейцарского сотрудничества. (…) Глава государства обратил внимание швейцарского коллеги на наличие ряда перспективных совместных проектов в сфере финансовых услуг, машиностроения, химии, фармацевтики, сельского хозяйства, пищевой отрасли и туризма. В завершение встречи Токаев пригласил Маурера посетить в текущем году Казахстан с официальным визитом», — говорится в сообщении Акорды.

После встречи со своим швейцарским коллегой Токаев провел переговоры с президентом Болгарии Руменом Радевым.

«Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Президент Казахстана отметил конструктивный диалог между двумя государствами и подтвердил неизменный настрой нашей страны на дальнейшее поступательное развитие взаимодействия с Болгарией. (…) Глава государства также призвал болгарские компании работать в Казахстане и в дальнейшем выходить на региональные рынки. В завершение встречи Токаев пригласил Радева посетить с визитом Казахстан», — следует из сообщения.

Также Токаев провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.

«На встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе по линии взаимодействия с Европейским союзом. Токаев отметил, что в рамках сессий ГА ООН в Нью-Йорке казахстанско-польские встречи на высшем уровне стали доброй традицией. (…) Глава государства, выразив готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Нур-Султаном и Варшавой, подчеркнул высокую динамику казахстанско-польских связей. (…) Кроме того, глава государства сообщил Анджею Дуде о создании в Казахстане Национального совета общественного доверия (НСОД), аналогичная которому структура также функционирует в Польше под руководством президента», — проинформировали в пресс-службе главы государства.

Серия двусторонних встреч Токаева на полях 74-й сессии генассамблеи ООН продолжилась переговорами с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

«В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, особо отметив необходимость расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического взаимодействия. (…) Глава государства подчеркнул важность совместной работы в транспортно-логистической сфере, в частности, осуществлении грузовых перевозок между двумя странами с использованием казахстанских портов Актау и Курык. В свою очередь Зурабишвили поблагодарила Токаева за активное участие казахстанского капитала в инвестиционных и транспортно-логистических проектах в Грузии», — говорится в сообщении.

Вместе с тем Токаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В беседе Токаев и Зеленский обменялись взаимными поздравлениями по случаю избрания на высшие государственные посты. Президент Казахстана подчеркнул близость истории и общность будущего двух стран. Он выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Украиной в политическом и торгово-экономическом измерениях, отметив наличие больших возможностей для этого. В завершение встречи Токаев и Зеленский пригласили друг друга совершить взаимные визиты», — отметили в Акорде.

Также Токаев встретился с Королем Иордании Абдаллой II.

«В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Оба лидера подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства в различных сферах. Токаев выразил заинтересованность в расширении инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Иорданией. Он также поблагодарил Абдаллу II за постоянную поддержку инициатив Казахстана, направленных на укрепление межрелигиозного диалога», — следует из сообщения.

Кроме того, в рамках участия в работе 74-й сессии генеральной ассамблеи ООН Токаев провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«В ходе встречи глава государства подчеркнул главенствующую роль организации в поддержании международной стабильности и безопасности, предупреждении и урегулировании международных конфликтов. Токаев поддержал активную деятельность Гутерриша по адаптации ООН к современным реалиям», — подчеркнули в Акорде.

Токаев назвал весьма актуальной тему нынешней сессии ГА ООН «Стимулирование многосторонних усилий по борьбе с бедностью, содействие качественному образованию, мерам по борьбе с изменением климата и инклюзивности».

По его словам, Казахстан твердо настроен реализовать Цели устойчивого развития ООН до 2030 года, поскольку они перекликаются с заявленными планами по дальнейшей экономической и социальной модернизации страны.

В свою очередь Гутерриш дал позитивную оценку текущему взаимодействию Казахстана с системой ООН в контексте осуществления Целей устойчивого развития. Была подчеркнута лидирующая роль Казахстана в продвижении глобальной антиядерной повестки, весомый вклад нашей страны в международные усилия по урегулированию региональных конфликтов, в том числе в рамках Астанинского процесса по Сирии.

«В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего практического взаимодействия Казахстана и ООН, включая возможное расширение участия нашей страны в миротворческих операциях под эгидой международного сообщества. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов мировой политики», — резюмируется в сообщении.