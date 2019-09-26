Билеты на социально-значимые межобластные жд-маршруты подорожали на 10% в Казахстане

Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Билеты на социально-значимые межобластные железнодорожные маршруты подорожали на 10% в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«На основании письма комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 сентября 2019 года №28-28-9/2920 информируем о повышении тарифов на 10% с 21 сентября 2019 года на поезда формирования АО «Пассажирские перевозки», курсирующие по социально значимым межобластным сообщениям», — говорится в сообщении.

При этом, как указал перевозчик, не подорожали билеты на следующие маршруты: №085/086 сообщением Нур-Султан–Сарыагаш; №021/022 сообщением Кызылорда–Семей; №313/314 сообщением Атырау–Мангистау; №339/340 сообщением Павлодар–Пресногорьковская; № 373/374 сообщением Алматы–Жезказган; №377/378 Алматы–Мангистау; №603/604 сообщением Нур-Султан–Аркалык; прицепных/беспересадочных вагонов №085/086 сообщением Караганды–Сарыагаш, №021/022 сообщением Алматы–Семей, №22/6941/6942/21 сообщением Алматы–Достык, №339-55/56-154 сообщением Павлодар–Кызылорда.