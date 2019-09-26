Назначена новый генконсул Китая в Алматы

Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Назначена новый генеральный консул Китая в Алматы, сообщает Silkroadnews.

«В Казахстане назначена новый генеральный консул КНР в городе Алматы госпожа Гэн Липин», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что накануне, приступая к исполнению своей дипломатической миссии, она поделилась с читателями информагентства Silkroadnews своими размышлениями о значимости для стран соседей – Китая и Казахстана – исторических уз дружбы и сотрудничества, а также ставшего на протяжении веков не только торговым, но и связующим мостом культурного и духовного единения наших народов – Великого Шелкового пути.

«Я приехала в красивый город Алматы в качестве пятого генерального консула Китая в сезон золотой осени с ярким ароматом фруктов. Спустя 25 лет после моего первого пребывания в Алматы, я снова ступила на эту землю, и вновь ощутила давно забытое чувство близости. Родственники желают друг другу только счастья, а соседи – добра. Будучи дружественным соседом Казахстана, китайский народ искренне радуется ускоренному развитию и прогрессу Казахстана», — сказала Липин.

Она подчеркнула, что Китай и Казахстан, установив дипломатические отношения 3 января 1992 года, подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а затем целый ряд других важных документов, которые стали основой для развития отношений всестороннего стратегического партнерства.

«Получив новое назначение, я принимаю это за честь и преисполнена надежд и ожиданий, намереваясь на посту Генконсула внести свой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества Китая и Казахстана, а также благополучия народов наших двух стран», — сказала генконсул Китая.