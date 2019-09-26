Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Возобновлена продажа билетов на пассажирский поезд Актобе–Мангыстау, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«На основании письма комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 26 сентября 2019 года открыта продажа проездных документов (билетов) на пассажирский поезд №309/310 сообщением Актобе–Мангистау. Согласно данному уведомлению АО «Пассажирские перевозки» будет обслуживать указанный маршрут до 1 января 2020 года», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Ранее продажа билетов была временно закрыта в связи с планируемой сменой перевозчика.