Возобновлена продажа билетов на пассажирский поезд Актобе–Мангыстау

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Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Возобновлена продажа билетов на пассажирский поезд Актобе–Мангыстау, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«На основании письма комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 26 сентября 2019 года открыта продажа проездных документов (билетов) на пассажирский поезд №309/310 сообщением Актобе–Мангистау. Согласно данному уведомлению АО «Пассажирские перевозки» будет обслуживать указанный маршрут до 1 января 2020 года», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Ранее продажа билетов была временно закрыта в связи с планируемой сменой перевозчика.

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