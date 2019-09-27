Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за четверг в пятницу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане $1 в обменных пунктах покупают в среднем по Т385,9, а продают по Т387,6.

В Алматы средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т386,6, а продажи – Т388,2.

В Шымкенте $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т387,5, а продают по Т388.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т387,53.