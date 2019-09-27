Нур-Султан. 27 сентября. КазТАГ – Дожди ожидаются в ряде регионов Казахстана в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Северный циклон с районов Карского моря будет оказывать влияние на погоду большей части территории Казахстана, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут ночью осадки (преимущественно дождь), днем дожди, лишь на юго-востоке, юге страны с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +1+3, на поверхности почвы заморозки 3-5 градуса, днем +10+12.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +27+29.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +16+18, днем +32+34.

В Костанайской области днем местами дождь, ночью местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами ожидаются заморозки 1-5 градусов. Днем +8+13, ночью +1+6.

В Северо-Казахстанской области днем местами небольшой дождь, ночью местами небольшие дождь со снегом, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами ожидаются заморозки 1-5 градусов. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Карагандинской области днем местами дождь, ночью местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами ожидаются заморозки 1-5 градусов, на юге и юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +12+17, ночью +2+7 (на юге +12).

В Жамбылской области местами усилится ветер 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +12+17.

В Туркестанской области утром и днем местами усилится ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +15+20.

В Кызылординской области ночью местами небольшой дождь, днем местами усилится ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +10+15.

В Акмолинской области днем местами дождь, ночью местами дождь с небольшим снегом, днем местами усилится ветер 15-20 метров в секунду, ночью местами ожидаются заморозки 1-5 градусов. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Мангистауской области местами туман. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Западно-Казахстанской области местами туман, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Актюбинской области ночью местами дождь, ночью и утром местами туман, ночью местами ожидаются заморозки 1-5 градусов. Днем +9+14, ночью 0+5 (на юге +8).

В Павлодарской области днем дождь, ночью и утром местами туман, ночью местами ожидаются заморозки 1-5 градусов. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Атырауской области ночью местами дождь, ночью местами ожидаются заморозки 1-5 градусов. Днем +13+18, ночью +3+8.

В Восточно-Казахстанской области днем местами небольшой дождь, ночью местами ожидаются заморозки 1-5 градусов. Днем +18+23, ночью +4+9.

В Алматинской области без осадков. Днем +25+30, ночью +12+17.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.