Запуск «Протона» с космодрома Байконур окончательно назначен на 9 октября

Байконыр. 28 сентября. КазТАГ– Запуск ракеты «Протон-М» со спутниками Eutelsat 5 West B и MEV-1 окончательно назначен на 9 октября, сообщает корреспондент КазТАГ.

Как сообщалось ранее, причиной переноса запуска стали выявленные замечания при проверке систем разгонного блока при стыковке с системами американского спутника MEV-1.

«Датой запуска космических аппаратов с помощью ракеты «Протон» утвержден день 9 октября, время старта в 16.17 по времени Нур-Султана», сообщил корреспонденту агентства источник на космодроме.

Напомним, ранее запуск РН «Протон» с КА Eutelsat 5 West B и КА MEV-1 планировался 30 сентября в 16.26 по времени Нур-Султана.

26 сентября в космодроме сообщили, что дата пуска «Протона» после устранения замечаний предварительно намечена на 18 октября.

Европейский спутник связи Eutelsat 5 West B, предназначенный для предоставления услуг связи и телевещания потребителям Франции, Италии и Алжира, должен заменить выработавший ресурс аналогичный аппарат Eutelsat 5 West A.

Американский аппарат MEV-1 предназначен для продления сроков эксплуатации и первый в истории заправщик и буксир спутников на околоземной орбите. В тестовом полёте MEV-1 должен вернуть в строй спутник Entelsat 901, утративший работоспособность и захороненный на геостационарной орбите.