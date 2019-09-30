«Хотелось бы, чтобы Назарбаев и Токаев сели за один стол и договорились»

Сетевые СМИ о двух центрах власти

Асылхан МАМАШУЛЫ – «100 дней Токаева. Полноправный президент или человек в тени предшественника?» — Политолог Ерлан САИРОВ полагает, что транзит власти в Казахстане идет эволюционным путем. По его мнению, ТОКАЕВ воспринимается мировым сообществом в качестве полноправного главы государства. «Близок день, когда власть в стране полностью перейдет законному полноправному президенту», — считает он.

Журналист Гульжан ЕРГАЛИЕВА, которая на протяжении многих лет руководила различными оппозиционными изданиями, скептически относится к этому мнению. Недавно на своей странице в Facebook’е она опубликовала обращение к Конституционному совету и Верховному суду, попросив дать правовую оценку вмешательству Нурсултана НАЗАРБАЕВА в дела президента Казахстана. По мнению Ергалиевой, на съезде партии «Нур Отан» Назарбаев вмешивался в вопросы, не входящие в его компетенцию, и выступал как глава государства.

По мнению журналиста, как будут реализовываться инициативы Токаева, пока неизвестно. Она считает, что Токаев неоднократно демонстрировал, что находится под влиянием «лидера нации» (статус, закрепленный за Назарбаевым).

— Когда первый и второй президент сидят на одних заседаниях, понятно, кто из них главный. Возможно, Назарбаев и Токаев договорились между собой, придерживаясь принципа уважения к старшему. Однако два человека не могут исполнять президентские обязанности по договоренности. Нет такого закона, чтобы бывший президент на равных с действующим президентом занимался государственными делами, — говорит Ергалиева.

Ергалиева отмечает, что Назарбаев, согласно полномочиям, может обращаться к органам государственного управления, парламенту, выступать с обращением к народу, однако такие обращения должны носить только рекомендательный характер.

Касым-Жомарт Токаев до и после президентских выборов 9 июня говорил, что считает себя полноправным президентом. В интервью иностранному изданию он заявил, что в Казахстане нет двоевластия, но он советуется с Назарбаевым по стратегически важным вопросам. Назарбаев также публично заявил, что в Казахстане один президент и он будет его поддерживать.

Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «Чей ход изменит баланс?» — На прошлой неделе масс-медиа широко отметили так называемые 100 дней президентства Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Юбилей получился не очень радостный. Публикации даже самых лояльных авторов скорее питали надежды прогрессивной общественности, чем перечисляли успехи нового главы государства.

Между тем Токаев стал президентом не сто дней назад. С момента получения им президентских полномочий прошло полгода. Срок вполне достаточный не только для того, чтобы задекларировать свои планы, но и добиться первых пусть и не впечатляющих, но реальных результатов.

Но так благостно начавшийся транзит власти быстро и уверенно перешел в стадию аппаратной борьбы между «прошлым и будущим». На поверхности мы видим только скоропостижные отставки и неожиданные назначения, но за фасадами правительственных зданий, по-видимому, кипят латино-американские страсти.

Сто дней президентства Касым-Жомарта Токаева со всей очевидностью выявили его ограниченную дееспособность. Ему неподвластны не только Сенат, Мажилис, Совет безопасности – это все подразумевалось как система сдержек и противовесов. Похоже, из выше сказанного, Токаеву неподконтролен даже собственный Кабинет министров.

Даже в стане акординских экспертов (оптимистов по роду службы) уже явственно раздаются нотки растерянности: «Хотелось бы, чтобы первый и второй президент сели за один стол и договорились между собой о четком разграничении обязанностей между собой – кто чем занимается».

Между тем предпосылки мирных переговоров двух дуумвиров, мягко говоря, сомнительны. И дело тут не в личных амбициях, а в разности их стратегических целей. Токаев стремится упрочить президентскую вертикаль, вернуть ей былую мощь и славу. Для этого ему необходимо разрушить политическую монополию «Нур Отан» или получить контроль над этой партией. А у Назарбаева прямо противоположная задача: ограничить президентские полномочия.

Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Д. Ашимбаев: Хотелось бы, чтобы Назарбаев и Токаев сели за один стол и договорились» — Мы побеседовали с известным казахстанским политологом, членом Национального совета общественного доверия при президенте РК Данияром АШИМБАЕВЫМ — Любопытно, что на заседании Национального совета общественного доверия президент заявил, что при нем застоя не будет. И это в какой-то степени выглядело вызовом по отношению к Нурсултану Назарбаеву. При том, что у первого и второго президента есть консенсус, общее видение относительно того, как должна развиваться страна, тем не менее, определенные шероховатости в их отношениях ощущаются. И опять-таки все это объективно обусловлено. Первый президент, учитывая его тридцатилетнее пребывание во главе страны, достаточно ревниво относится к некоторым действиям Токаева. В то время, как Токаев вынужден, грубо говоря, «самоутверждаться» за счет тех минусов, которые были в предыдущий исторический период.

Эта ситуация не столько создает конфликтное поле, сколько проецирует некоторую напряженность на госаппарат – многие госслужащие не в состоянии определиться, на кого им ориентироваться – на Акорду или Канцелярию первого президента.

Признаки этих противоречий видны, например, в том, что проведя в первые месяцы своего президентства некоторые перестановки и назначения в Совете безопасности Токаев столкнулся с тем, что Назарбаев решил сделать из Совбеза собственную трибуну и стал выступать в публичном пространстве в качестве председателя этого органа. Хотя изначально предполагалось, что эта позиция будет в большей степени пассивной – не предполагающей решительных действий, во всяком случае, без особой на то необходимости.

Есть также вопрос относительно взаимодействия президента с руководством силовых структур. Напомню, что выговоры за инцидент в Арысе Токаев сделал в обход площадки Совета безопасности. Хотя поднимаемая в этой связи проблематика предполагала формат обсуждения в рамках этого органа. Одновременно с этим в составе Администрации президента был создан новый Отдел обороны и правопорядка, в какой-то степени дублирующий функции Совета безопасности. Эта ситуация провоцирует к умозаключениям, что, по крайней мере, по линии силовых структур возникло некое двоевластие

Разговоры о том, что создание Нацсовета общественного доверия якобы вызывает у первого президента определенное недовольство, действительно, присутствуют. Впрочем, противоречит этому тот факт, что буквально перед оргзаседанием Нацсовета «Нур Отан» распустил коалицию в поддержку Стратегии «Казахстан-2050», продемонстрировав тем самым, что партия власти готова к диалогу в рамках Нацсовета.

Однако этот шаг был фактически проигнорирован Администрацией президента, хотя можно было предпринять какие-то меры с тем, чтобы наладить диалог с партией «Нур Отан». В данном случае складывается впечатление, что действующий президент отклонил мирный жест со стороны первого президента.

Здесь много личностных, психологических моментов. Однако хотелось бы, чтобы первый и второй президент сели за один стол и договорились между собой о четком разграничении обязанностей между собой – кто чем занимается, чтобы в будущем не возникало вопросов.

Ведь если мы в первые месяцы после вступления Токаева в должность президента говорили о том, что он получил на руки козыри, которыми он начал потихоньку пользоваться, то в настоящий момент складывается ситуация, когда козыри перешли в руки Нурсултана Назарбаева. Он резко активизировал деятельность партии «Нур Отан», которая в последнее время находилась в состоянии летаргического сна. Назначил первым зампредом партией опытного управленца Бауыржана БАЙБЕКА и Нурлана НИГМАТУЛИНА – главой партийной фракции в Мажилисе, человек, который считается жестким и сильным руководителем, способным организовать с использованием парламентской трибуны максимальный прессинг на исполнительную власть.

Очевидно, что в текущих политических условиях без налаживания диалога между Акордой и «Библиотекой» (Канцелярией первого президента, которая находится в здании Фонда и библиотеки первого президента -прим. Ред.) решение многих вопросов, в том числе касающихся общественно-политических, экономических и социальных реформ, представляется проблематичным.

Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Д. Ашимбаев: Осуществление токаевских реформ возможно только при тесном взаимодействии с Елбасы» — Продолжение интервью с известным казахстанским политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ о ста днях президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА — Очевидно, что какие бы инициативы не разрабатывались сегодня в рамках Нацсовета общественного доверия при президенте, проходить они будут через парламент – Мажилис и Сенат – абсолютное большинство депутатов которого являются членами «Нур Отана» и, соответственно, ориентированы на первого президента. Очевидно, что для осуществление токаевских реформ – какой бы формат не был выбран – возможно только при тесном взаимодействии с первым президентом.

Сегодня все ждут шагов со стороны Токаева. Ему нужно объявить, какие рекомендации Нацсовета будут использованы и проведены в жизнь, что во многом зависит от взаимоотношений в треугольнике президент – правительство – парламент и «Нур Отан». Президенту нужно обозначить свои приоритеты.

Очевидно, что избежать конфликтов хотелось бы всем, однако они в какой-то степени являются неизбежными. И такие ситуации является серьезным вызовом для Токаева – где надо проявить жесткость, а где – политическую мудрость и способность к компромиссу.

Может статься, первый президент до сих пор проверяет его на стойкость – насколько его преемник способен руководить страной в кризисных ситуациях. Школа это полезная и нужная, однако, без сомнения, вызывающая некоторые вопросы.

С другой стороны и госаппарат, и общество понимает, что эпоха первого президента подходит к концу – ждать чего-то иного было бы глупо. В свете этого обоим президентам необходимо выстраивать новую систему взаимоотношений исходя не только из личных чувств и эмоций, симпатия и антипатий, но и интересов страны, ее будущего, ее эффективного развития.

«Как примирить две башни власти» — По информации, просачивающейся за пределы государственного аппарата, среди чиновников царят не то чтобы панические настроения, но растерянность. А все потому, что внутри авторитарной политической системы и суперпрезидентской вертикали сформировались два эпицентра власти, которые никак не могут договориться между собой.

Первый президент РК Нурсултан Назарбаев продолжает, как минимум, держать руку на пульсе, о чем свидетельствуют его частые встречи с руководителями государственных и квазигосударственных структур, включая премьер-министра и председателя Национального банка РК.

В свою очередь действующий президент РК Касым-Жомарт Токаев начал говорить вещи, удивительные для Акорды. Например, про демократизацию. Более того, он пытается скорректировать госуарственную политику и обновляет чиновничий корпус.

В результате такой раздвоенности в госаппарате, расколотом на множество групп влияния и кланов, продвигающих и защищающих свои частные интересы, но монолитном в плане понимания, кто есть главный, появились трещины. И их будет все больше по мере усиления центростремительных и центробежных процессов внутри верхушки казахстанской элиты.

Очевидно, что представители элитных кланов стараются выдерживать баланс между Нурсултаном Назарбаевым и Касым-Жомартом Токаевым, дабы не попасть кому-то из них в немилость. Но внутри госаппарата подобная тактика выживания невозможна, ведь чиновникам так или иначе приходится принимать решения, а не ограничиваться общими словами. Поэтому госаппарат оказывается в положении, когда его отдельные винтики в ситуациях с несовпадающими политическими указаниями или не могут принять решения вообще, то есть впадают в ступор, или принимают решение, которое в любом случае будет признано неправильным.

Пока ситуация не критична, поскольку в силу инерции Назарбаев и его подвертикаль пока доминируют в стране. Но если елбасы проживет еще пару лет, а значительная часть госаппарата (в первую очередь второй и третий эшелоны) переориентируется на Токаева (хотя бы потому, что именно он подписывает соответствующие указы и распоряжения), то ситуация кардинально поменяется.

В связи с этим мы хотим привлечь внимание к инструменту, который может быть использован для формализации процесса достижения консенсуса не столько между первым и вторым президентами, сколько между всей ныне правящей верхушкой страны. Им, по нашей оценке, вполне могло бы стать Бюро Политического совета партии «Нур Отан».

Чтобы «оживить» «Нур Отан» в условиях авторитарной политической системы в кратчайший срок и с максимальным эффектом, Нурсултану Назарбаеву и Бауржану Байбеку нужно превратить Бюро Политсовета в некое подобие ЦК КПСС и Бюро ЦК Компартии Казахстана.

Это, кстати, решит и еще одну задачу — формализации диалога внутри верхушки правящей элиты, а также согласования позиций елбасы и его преемника.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.