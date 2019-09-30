Брат Нурсултана Кудебаева: Заявление Тезекбаевой президенту – ложь от начала до конца

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Алматы. 30 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Заявление супруги главного врача Алматинской городской больницы №4 Каната Тезекбаева Дины Тезекбаевой президенту РК Касым-Жомарту Токаеву – ложь от начала до конца, заявляет брат Нурсултана Кудебаева Бахтияр Абдраимов.

«Так она заявляла, что врач ТезекБаев был против транспортировки Н. Кудебаева из больницы №7 в больницу №4 после получения им травмы в результате ДТП. Но у нас есть видео (было продемонстрировано в ходе пресс-конференции – КазТАГ), что и в больнице №7, и позднее при транспортировке в больницу №4 он передвигался на своих ногах, состояние его оценивалось как средней тяжести», — сказал Абдраимов на пресс-конференции в понедельник.

Также он указал, что с 30 июля по 1 августа (1 августа ему была сделана операция в больнице №4) Кудебаев был в сознании, после операции, в ходе которой у него останавливалось сердце, еще 20 дней он находился в больнице №4, только 21 августа он был вывезен в Германию, где и скончался.

«В заявлении Тезекбаевой опять содержится ложь. Она говорила, что врач Тезекбаев был против транспортировки пациента в Германию, но есть документ, им подписанный, что транспортировка с ним согласована и им же разрешена. И он сам сопровождал нас до борта самолета, подключал аппарат вентиляции легких (брат сам не дышал). Также не соответствует действительности заявление, что его вывезли в неизвестную клинику. С клиникой в Германии мы определились 17 августа, и с 17 по 20 августа шли согласования», — добавил брат Нурсултана Кудебаева.

Вместе с этим он сообщил, что операцию в Германии Кудебаеву не делали, были проведены четыре теста на определение смерти, все они были отрицательными, врачи заключили, что шансов на выживание практически не было.

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«Мы предполагаем, что остановка сердца во время операции произошла из-за ошибки анестезиолога. Немецкие врачи сказали нам, что пациента просто должным образом не подготовили к операции», — заключил Абдраимов.

В свою очередь адвокат Айман Умарова добавила, что «особый цинизм врача Тезекбаева заключается в том, что он отправлял в Германию практически мертвого пациента».

«Мы добиваемся, чтобы к ответственности привлекли и анестезиолога, и Тезекбаева, потому что именно он оперировал Кудебаева. Сейчас в рамках дела идет назначение различных экспертиз, но мы опасаемся, что и в их ходе в силу корпоративной солидарности нас попытаются ввести в заблуждение», — полагает адвокат.

По данным Абдраимова, 28 июля Нурсултан Кудебаев упал с квадроцикла, получил оскольчатый перелом ключицы, лопатки, четырех ребер и с таким диагнозом был госпитализирован в больницу №7, а 30 июля был переведен в больницу №4. Внезапная остановка сердца Кудебаева произошла в ходе операции 1 августа по накладыванию пластины на сломанные кости. 21 августа он был вывезен в Германию.

Напомним, следственный суд №2 Алматы арестовал Тезекбаева на два месяца по обвинению в части 3 статьи 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК РК. Также был арестован анестезиолог Аскар Тунгушбаев. Арест вызвал широкий резонанс – общественность считает, что дело связано со смертью в Германии заместителя прокурора Алатауского района Алматы Нурсултана Кудебаева, который приходился сыном начальнику департамента полиции города Серику Кудебаеву.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил администрации президента, министерству здравоохранения и акиму Алматы Бахытжану Сагинтаеву взять дело на свой контроль. Позже стало известно, что Тезекбаев отпущен под подписку о невыезде, а анестезиолога Тунгушбаева отпустили.

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