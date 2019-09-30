Брат Нурсултана Кудебаева: Заявление Тезекбаевой президенту – ложь от начала до конца

Алматы. 30 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Заявление супруги главного врача Алматинской городской больницы №4 Каната Тезекбаева Дины Тезекбаевой президенту РК Касым-Жомарту Токаеву – ложь от начала до конца, заявляет брат Нурсултана Кудебаева Бахтияр Абдраимов.

«Так она заявляла, что врач ТезекБаев был против транспортировки Н. Кудебаева из больницы №7 в больницу №4 после получения им травмы в результате ДТП. Но у нас есть видео (было продемонстрировано в ходе пресс-конференции – КазТАГ), что и в больнице №7, и позднее при транспортировке в больницу №4 он передвигался на своих ногах, состояние его оценивалось как средней тяжести», — сказал Абдраимов на пресс-конференции в понедельник.

Также он указал, что с 30 июля по 1 августа (1 августа ему была сделана операция в больнице №4) Кудебаев был в сознании, после операции, в ходе которой у него останавливалось сердце, еще 20 дней он находился в больнице №4, только 21 августа он был вывезен в Германию, где и скончался.

«В заявлении Тезекбаевой опять содержится ложь. Она говорила, что врач Тезекбаев был против транспортировки пациента в Германию, но есть документ, им подписанный, что транспортировка с ним согласована и им же разрешена. И он сам сопровождал нас до борта самолета, подключал аппарат вентиляции легких (брат сам не дышал). Также не соответствует действительности заявление, что его вывезли в неизвестную клинику. С клиникой в Германии мы определились 17 августа, и с 17 по 20 августа шли согласования», — добавил брат Нурсултана Кудебаева.

Вместе с этим он сообщил, что операцию в Германии Кудебаеву не делали, были проведены четыре теста на определение смерти, все они были отрицательными, врачи заключили, что шансов на выживание практически не было.

«Мы предполагаем, что остановка сердца во время операции произошла из-за ошибки анестезиолога. Немецкие врачи сказали нам, что пациента просто должным образом не подготовили к операции», — заключил Абдраимов.

В свою очередь адвокат Айман Умарова добавила, что «особый цинизм врача Тезекбаева заключается в том, что он отправлял в Германию практически мертвого пациента».

«Мы добиваемся, чтобы к ответственности привлекли и анестезиолога, и Тезекбаева, потому что именно он оперировал Кудебаева. Сейчас в рамках дела идет назначение различных экспертиз, но мы опасаемся, что и в их ходе в силу корпоративной солидарности нас попытаются ввести в заблуждение», — полагает адвокат.

По данным Абдраимова, 28 июля Нурсултан Кудебаев упал с квадроцикла, получил оскольчатый перелом ключицы, лопатки, четырех ребер и с таким диагнозом был госпитализирован в больницу №7, а 30 июля был переведен в больницу №4. Внезапная остановка сердца Кудебаева произошла в ходе операции 1 августа по накладыванию пластины на сломанные кости. 21 августа он был вывезен в Германию.

Напомним, следственный суд №2 Алматы арестовал Тезекбаева на два месяца по обвинению в части 3 статьи 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК РК. Также был арестован анестезиолог Аскар Тунгушбаев. Арест вызвал широкий резонанс – общественность считает, что дело связано со смертью в Германии заместителя прокурора Алатауского района Алматы Нурсултана Кудебаева, который приходился сыном начальнику департамента полиции города Серику Кудебаеву.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил администрации президента, министерству здравоохранения и акиму Алматы Бахытжану Сагинтаеву взять дело на свой контроль. Позже стало известно, что Тезекбаев отпущен под подписку о невыезде, а анестезиолога Тунгушбаева отпустили.