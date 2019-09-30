Клиенты банков прыгают от голода, а не от сытости 30.09.2019 16:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 36 0 Финансовый консультант Расул Рысмамбетов о ситуации в экономике и банках Казахстана Похожие материалы: В казахстанском банковском секторе идет передел сфер влияния – глава АКИБ В каждой стране останутся единицы больших банков Пекин рассматривает Центральную Азию как источник ресурсов Мониторинг кредитной истории оберегает от мошенников Индия не пожертвует своими связями с Россией постольку, поскольку они в фундаментальном плане отвечают ее национальным интересам