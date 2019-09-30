Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 30 сентября. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за субботу в понедельник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.
В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,2, а продажи – Т387,9.
В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т387, а продают по Т388,5.
В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т388, а продажи – Т388,7.
Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т387,63.