Астана. 30 сентября. КазТАГ – Автоматические сварочные комплексы на газопроводе «Сарыарка» полностью завершили работу, сообщает пресс-служба АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ).

«На сегодня свою работу полностью завершили автоматические сварочные комплексы, сварено 1061,3 км труб. 515 километров газопровода успешно прошли гидравлическое испытание. Ведется подготовка к испытанию остальных участков. После завершения испытаний все участки газопровода будут соединены между собой захлестными стыками», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Также, заверили в КМГ, «в соответствии с графиком ведутся работы по строительству газоизмерительной станции и пяти газораспределительных станций в городах Жезказган, Караганды, Темиртау и Нур-Султан».

«Весь комплекс работ по строительству газопровода «Сарыарка» будет завершен до конца 2019 года. Вслед за этим акиматы планируют приступить к работам по газификации населенных пунктов, в том числе столицы», — уточнили в нацкомпании.

Отмечается, что после ввода в эксплуатацию газопровод передадут в аренду АО «Интергаз Центральная Азия» (ИЦА), которое будет осуществлять транспортировку газа.

«В настоящее время размер и структура тарифа на газ не определены. При формировании тарифа на транспортировку газа должны учитываться расходы ИЦА на эксплуатацию газопровода и арендные платежи. В свою очередь утверждение тарифов относится к компетенции комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики. При этом согласно Закону «О газе и газоснабжении», предельная цена оптовой реализации АО «КазТрансГаз» товарного газа на внутреннем рынке утверждается министерством энергетики», — отметили в КМГ.

В «КазМунайГазе» добавили, что газопровод «Сарыарка» повысит уровень энергетической безопасности страны, обеспечит бесперебойное газоснабжение центральных и северных регионов, улучшит экологическую обстановку.

«В будущем планируется постепенно переводить на газ частные и малые коммунальные котельные, жилые дома и теплоэлектроцентрали», — сказано в сообщении.

Напомним, старт строительству газопровода «Сарыарка» 11 декабря 2018 года дал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Общая стоимость строительства проекта составляет – Т267,3 млрд. Из указанной суммы Т80,3 млрд предоставляются акционерами путем вклада в уставный капитал: АО «Самрук-Казына» (Т40,15 млрд) и АО «НУХ «Байтерек» (Т40,15 млрд), Т85 млрд привлекаются путем размещения облигаций инвесторам в лице АО «ЕНПФ» и Т102 млрд привлекаются путем размещения облигаций инвесторам в лице консорциума АО «Банк Развития Казахстана» (Т51 млрд) и Евразийский Банк Развития (Т51 млрд).

С реализацией проекта власти ожидают улучшения экологической обстановки в регионах вдоль трассы магистрального газопровода «Сарыарка» (Жезказган, Караганда, Темиртау, Астана) путем замещения угля. По предварительным прогнозам, к 2030 году уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ уменьшится на 60-70 тыс. тонн в год.