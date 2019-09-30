Россия по примеру Казахстана и Беларуси обнулила НДС на транзит пустых контейнеров в ЕАЭС

Алматы. 30 сентября. КазТАГ – Россия по примеру Казахстана и Беларуси обнулила НДС на транзит пустых контейнеров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает ТАСС.

«Президент России Владимир Путин подписал в воскресенье закон, который распространяет действие нулевой ставки НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов, а также гармонизирует налоговое законодательство государств-членов ЕАЭС в этой сфере», — говорится в сообщении в понедельник.

Международные транзитные перевозки включают в себя не только перевозки товаров, но и транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов. При этом, как отмечается, действовавшие нормы Налогового кодекса РФ устанавливали ставку НДС 0% только в отношении международных транзитных перевозок товаров, а также транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых при осуществлении таких перевозок.

«В свою очередь, транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов, несмотря на трансграничный характер таких операций, подлежали налогообложению НДС по ставке 18%. В то же время, отмечали авторы инициативы (группа депутатов во главе с Алексеем Кобилевым от «Единой России»), в Белоруссии и Казахстане – так же, как и Россия, членах ЕАЭС – ставка НДС 0% применяется при любых транзитных перевозках вне зависимости от того, груженый или порожний контейнер перевозится», — сказано в сообщении.

Закон вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования, но не ранее 1 числа очередного налогового периода по НДС.