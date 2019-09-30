МОН откладывает срок внесения в кабмин проекта программы развития образования и науки РК

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Министерство образования и науки откладывает срок внесения в правительство проекта государственной программы развития образования и науки Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Внести в распоряжение премьер-министра Республики Казахстан от 29 июня 2019 года №116-р «О создании рабочей группы по разработке проекта государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы» следующее изменение: пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Срок внесения проекта государственной программы в правительство Республики Казахстан определить до 31 октября 2019 года», — говорится в проекте распоряжения премьер-министра Аскара Мамина.

Согласно действующему распоряжению, МОН должен был внести проект госпрограммы в кабмин уже сегодня – 30 сентября.

«Целью разработки проекта (распоряжения премьера – КазТАГ) является выработка согласованных предложений по целевым индикаторам, показателям результатов, механизмам реализации, а также мероприятиям разрабатываемой государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы», — уточнил в пояснительной записке к документу министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Проект распоряжения вынесен на публичное обсуждение до 11 октября.